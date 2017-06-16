Филиппенко: долгов у «Амура» нет, низкий рейтинг связан с предыдущими сезонами

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о текущем положении дел в клубе и прокомментировал причины низкого рейтинга, из-за которого хабаровчане могут быть исключены из КХЛ.



«Клуб работает в штатном режиме, выплачиваем людям зарплату, долгов у нас нет. Прежде всего встретимся с руководством лиги, выслушаем рекомендации по исправлению замечаний, которые есть, и будем исправлять. Такой низкий рейтинг связан с предыдущими годами. Команда занимала последнее место несколько сезонов подряд, была очень низкая посещаемость.

Рейтинг составляется по итогам нескольких последних сезонов. А последние два сезона клуб отработал продуктивно: на всех матчах — аншлаг, и команда в первый год на четыре строчки поднялась в турнирной таблице, а во второй — на восемь. Потихоньку виден прогресс. С этой точки зрения команда и клуб прибавляют. Понято, что всего сразу не добиться. У всех клубов стоит задача добиться максимально высоких результатов, выйти в плей-офф», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.