Гуськов: обмен — лучшее, что может быть для Сергачёва, это новый шанс для него

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об обмене защитника «Монреаль Канадиенс» Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Думаю, что в этой ситуации обмен – это лучшее, что может быть для Сергачёва. Четыре игры за сезон – этого недостаточно для того, чтобы себя проявить. Плюс к этому в «Тампе» хорошие русские ребята – Кучеров и Наместников. Конечно, и в «Монреале» были Марков, Радулов и Емелин – тоже достаточно русских. Но здесь дело не столько в них, сколько в смене обстановки, в смене команды и возможности по-другому проявить себя в новом коллективе. Так что это новая страница в карьере Сергачёва. Новая страница и новый шанс даются молодому игроку», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.