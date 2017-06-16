Обладатель Кубка надежды Галвиньш остаётся в рижском «Динамо»

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Гунтисом Галвиньшем. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги.

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Помимо рижской команды Галвиньш выступал на уровне Континентальной хоккейной лиги за «Югру». В общей сложности на счету игрока 402 матча и 137 очков в КХЛ. В сезоне-2016/17 Галвиньш провёл за рижскую команду 51 матч и набрал в них 23 (7+16) очка при показателе полезности «+5». На чемпионате мира хоккеист провёл 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Хоккеист завоевал в составе «Динамо» Rубок надежды в сезоне-2012/13.