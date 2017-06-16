Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Обладатель Кубка надежды Галвиньш остаётся в рижском «Динамо»

16 июня 2017, пятница. 14:00. Хоккей

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Гунтисом Галвиньшем. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Вольски выбрал «Куньлунь», «Югра» нашла легионеров. Таблица трансферов КХЛ
«Югра» спустя два года возвращает легионеров, Семёнов выбрал «Авангард», а Вольски и Кулда поехали в Пекин – трансферы недели КХЛ.

Помимо рижской команды Галвиньш выступал на уровне Континентальной хоккейной лиги за «Югру». В общей сложности на счету игрока 402 матча и 137 очков в КХЛ. В сезоне-2016/17 Галвиньш провёл за рижскую команду 51 матч и набрал в них 23 (7+16) очка при показателе полезности «+5». На чемпионате мира хоккеист провёл 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Хоккеист завоевал в составе «Динамо» Rубок надежды в сезоне-2012/13.

Гинтс Мейя остаётся в рижском «Динамо», это 10-й его сезон в команде
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Рига Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
16 июня 2017, пятница
16:29 Эксперт: Друен станет лучшим франкоканадцем «Монреаля» со времён Рише
15:48 Маклеллан: возможно, у «Монреаля» есть вариант с Дюшейном, это центр 1-го звена
15:02 Каменский: «Монреаль» найдёт деньги на Радулова, на него рассчитывают в клубе
15:00 Генменеджер «Баффало»: Окпосо будет готов к началу тренировочного лагеря
14:27 Инсайдер TSN: Сергачёв может даже превзойти Хедмана по игре в чужой зоне
14:00 Обладатель Кубка надежды Галвиньш остаётся в рижском «Динамо»
13:30 Как сложится карьера Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй»?
13:15 Лапенков: всегда хотел играть в ХК «Сочи», очень счастлив вернуться
13:00 Гуськов: обмен — лучшее, что может быть для Сергачёва, это новый шанс для него
12:59 Филиппенко: долгов у «Амура» нет, низкий рейтинг связан с предыдущими сезонами
12:31 Хаусли: «Баффало» должен играть быстро, в атакующем стиле
12:15 Форвард ЖХК «Торнадо» Белякова выйдет замуж
11:47 Гинтс Мейя остаётся в рижском «Динамо», это 10-й его сезон в команде
11:12 Опубликовано расписание Кубка Республики Башкортостан, вместо «Кузни» «Адмирал»
10:42 Генменеджер «Баффало»: видение игры Хаусли совпадает с нашим
10:29 Друен: я франкофон, нахожусь в лёгком шоке от обмена в «Монреаль»
10:06 «Адмирал» обнародовал план предсезонной подготовки
10:05 Генменеджер «Монреаля»: не могли упустить шанс подписать Друена
10:01 Савинайнен: большая честь стать одним из первых легионеров «Югры» после перерыва
10:00 А. Юдин: в НХЛ за Ковальчука должны заплатить $ 50 млн, он наш по жизни
09:45 Форвард Юдон заработает в «Монреале» по $ 650 тыс. за ближайшие 2 сезона
09:30 Палушай: спасибо минским болельщикам за поддержку, вы были великолепны
09:15 Кугрышев: мог отправиться в Америку и после «Сибири», но опять не решился
09:00 Свечников: в «Детройте» сказали, что есть будущее. Но предстоит поработать
08:45 Пиганович: сезон в Донецке был лучшим в карьере, готов к работе в «Нефтехимике»
08:07 Кречин: риск в подписании Вольского есть, но его профессионализм перевешивает
02:55 Мэр Нэшвилла проиграла пари главе Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина
00:51 «Монреаль» продлил контракт с Друеном на шесть лет с зарплатой $ 5,5 млн в год
00:42 Айзерман: Сергачёв может играть в любой ситуации, трудно найти такого хоккеиста
00:22 Защитник Гудбрансон продлил контракт с «Ванкувером» на год с зарплатой $ 3,5 млн
00:22 НХЛ опубликовала порядок драфта, первый пик «Вашингтона» — 120-й
15 июня 2017, четверг
23:58 «Монреаль» не устраивают требования Радулова по новому контракту
23:45 Каспарайтис: КХЛ не сравнится с НХЛ, где каждая команда может выйти в финал
23:17 Агент Сергачёва: Михаил нашёл свою команду, он очень доволен обменом в «Тампу»
23:17 «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко до 2019 года
23:05 Кравчук: Сергачёв сырой для НХЛ, а Друен – франкофон, это поможет в «Монреале»
23:00 Бонино: все хотят играть за «Питтсбург», тут больше всего шансов победить
22:14 «Монреаль» обменял Михаила Сергачёва в «Тампу», получив взамен Джонатана Друена
21:58 Мэттьюс: в самые нужные моменты у «Питтсбурга» выстреливали Кросби и Малкин
21:39 Гол Радулова вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ
21:26 Крэйг Беруби, Даниэль Ткачук и Дэвид Александер вошли в тренерский штаб «Блюз»
20:49 Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»
20:49 Флёри: любимый момент плей-офф — мой сейв на Овечкине в седьмом матче
20:36 Даути: все хотят играть в «Лифс», но тяжело жить в городе, где тебя везде узнают
20:00 Кречин: увеличение зарплат в «Куньлуне» компенсируем сокращением других расходов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017