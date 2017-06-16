Каменский: «Монреаль» найдёт деньги на Радулова, на него рассчитывают в клубе

Олимпийский чемпион, обладатель кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский оценил перспективы Александра Радулова остаться в «Монреаль Канадиенс».

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Ранее появилась информация, что «Монреаль» не согласен с текущими требованиями Александра Радулова, который хочет получить контракт на 4-5 лет с зарплатой в размере $ 6-6,5 млн в год.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В сезоне-2016/17 он провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (18+36) очков. «Канадиенс» пробились в плей-офф НХЛ, где Радулов провёл 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков, а его команда в первом раунде уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).