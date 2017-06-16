Кикнадзе покинул пост директора юридического департамента КХЛ

В руководящем штабе КХЛ произошли изменения. Директор юридического департамента лиги Александр Кикнадзе покинул свой пост. Решение обусловлено личными причинами. Об этом объявила пресс-служба КХЛ.



«Лига благодарит Александра за высокий профессионализм и ответственность, существенный вклад, который он внёс в развитие КХЛ, работая в ней с момента основания. Уверены, что большой потенциал Александра позволит ему реализовать себя в новых проектах», – сказано в сообщении пресс-службы.



«Я очень рад, что более девяти лет мне посчастливилось быть частью такого большого проекта, как КХЛ, участвовать в его создании и развитии, видеть, как лига постепенно становится лучшей в Европе, трудиться в команде творческих людей, профессионалов своего дела. Однако пришло время идти дальше, осваивать новое, пробовать себя в других областях. Уверен, что неоценимый опыт работы, полученный за период работы в КХЛ, обязательно поможет мне в этом. Не сомневаюсь также в глубоком знании своего дела и компетентности сотрудников юридического департамента КХЛ, которые, я уверен, будут своевременно и эффективно решать все поставленные задачи. Они могут и впредь рассчитывать на мою поддержку», — прокомментировал своё решение Кикнадзе.