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«Питтсбург» подписал контракт новичка с вратарём Филипом Густавссоном

16 июня 2017, пятница. 17:48. Хоккей

«Питтсбург» подписал контракт новичка с вратарём Филипом Густавссоном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года и начнёт действовать, когда голкипер начнёт играть в Северной Америке. Сезон-2017/18 он проведёт в Швеции.

19-летний Густавссон был выбран «пингвинами» на драфте 2016 года под общим 55-м номером. В прошедшем сезоне он выступал за «Лулео», где выиграл четыре матча из 15, отразив 91,2 % бросков. В 2017 году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Швеции, проведя один матч.

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Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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