«Питтсбург» подписал контракт новичка с вратарём Филипом Густавссоном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года и начнёт действовать, когда голкипер начнёт играть в Северной Америке. Сезон-2017/18 он проведёт в Швеции.



19-летний Густавссон был выбран «пингвинами» на драфте 2016 года под общим 55-м номером. В прошедшем сезоне он выступал за «Лулео», где выиграл четыре матча из 15, отразив 91,2 % бросков. В 2017 году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Швеции, проведя один матч.

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