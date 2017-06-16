«Динамо» Мн заключило пробные контракты с форвардами Васильчуком и Вороновым

Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком. В прошлом сезоне оба форварда выступали за «Динамо-Молодечно».



19-летний Васильчук в прошлом сезоне провёл 34 матча в белорусской Экстралиге, в которых набрал 14 (10+4) очков. 23-летний Воронов играет в системе динамовских команд уже четыре сезона. С 2013 по 2015 год Егор выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на его счету 109 сыгранных матчей и 41 (24+17) набранное очко. После расформирования команды Егор отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона провёл 83 матча и набрал 49 (28+21) очков.

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