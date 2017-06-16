Гемски: хочу остаться в «Далласе», даже на меньшем контракте

Нападающий «Даллас Старз» Алеш Гемски заявил, что хотел бы остаться в клубе даже с понижением зарплаты. По последнему соглашению, которое заканчивается 1 июля, он получал $ 4 млн в год.

«Я бы хотел остаться в „Далласе“. Приближается драфт расширения, после него посмотрим, возможно, мы сможем договориться. „Вегас“ может подписывать контракты со свободными агентами раньше других клубов. Но там так много сложных правил, что я не знаю, кого именно и когда они могут это делать. „Даллас“ является для меня приоритетом, другими клубами не интересовался.



Понимаю, что, скорее всего, мне понизят зарплату. Я хочу играть здесь и сказал об этом клубу. Надеюсь, мы сможем договориться», — цитирует Гемски iSport.cz.