Шульц: хочу остаться в «Питтсбурге», о деньгах не беспокоюсь

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц выразил желание подписать новый контракт с клубом. Шульц был обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2015/16 и завоевал с «пингвинами» два Кубка Стэнли. У него заканчивается однолетнее соглашение на $ 1,4 млн.

«Я хочу остаться в „Питтсбурге“. Игра в этой команде доставляет огромное удовольствие, я не хочу никуда уходить. Новый контракт пока не обсуждали, мы ещё празднуем. Уверен, скоро начнутся переговоры.



В этом году у меня была более важная роль, я приносил больше пользы команде, поэтому чувствую большее удовлетворение. Тут я чувствую себя комфортно, хорошо вписался в команду, стиль игры мне подходит. Особо не беспокоюсь о деньгах, просто хочу получать удовольствие от игры», — сказал Шульц в эфире клубного телевидения.