Смолов: пристальнее всего интересуюсь хоккеем, по ночам смотрю НХЛ

Нападающий «Краснодара» и футбольной сборной России Фёдор Смолов отметил, что с интересом следит за хоккеем.



«Я и НБА смотрю, и НХЛ. В последние годы НБА чуть отпустил, хотя и в курсе всего, приложение есть на телефоне, новости отслеживаю. Но пристальнее всего смотрю хоккей. Мне-то с детства он нравился. Когда жил в Саратове, каждый день ходил на каток. Когда стал постарше, начал следить, плюс познакомился с ребятами-хоккеистами. Общаюсь с Кугрышевым, Никитой Филатовым, Ильёй Ковальчуком. Плюс саратовские ребята. Например, Денис Платонов из «Магнитки» как-то прилетал ко мне на игру.



Последний раз был на «Динамо» со СКА. Был выходной, и я оказался в Москве. Как раз написал Ковальчуку, он достал мне билеты. СКА тогда выиграл. В России переживаю за знакомых ребят, а не за конкретные команды. А в НХЛ — за «Чикаго», причём ещё до прихода туда россиян. Стал болеть за них, когда туда пришли Кейн и Тэйвз, а команда в первый раз выиграла Кубок Стэнли.



Ночью смотрю НХЛ. Бывает, после матчей долго не можешь уснуть, и я смотрю хоккей впрямую. Но его показывают не совсем глубокой ночью», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью Фёдора Смолова о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.