Нападающий Хайра подписал новый двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 1,35 млн

«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с нападающим Джуджхаром Хайрой на два года, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19, за это время хоккеист заработает $ 1,35 млн.



22-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "+1". Также он принял участие в 27 играх АХЛ за «Бейкерсфилд», набрав 20 (8+12) баллов за результативность. Всего в НХЛ он провёл два сезона, сыграв 25 матчей и набрав 3 (1+2) очка.