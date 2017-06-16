«Аризона» объявила об изменениях в руководстве клуба

«Аризона Койотс» произвёл изменения в руководстве клуба. Об этом сообщил владелец клуба Эндрю Барроуэй. Президент клуба Энтони Леблан и президент по хоккейным операциям Гэри Драммонд были освобождены от своих обязанностей. Исполнительным директором клуба назначен главный юрисконсульт Арон Коэн. Идёт поиск на должность нового президента.



Генеральный менеджер Джон Чайка и главный юрисконсульт Арон Коэн также были назначены заместителями управляющего, которые будут подчиняться непосредственно Барроуэю. Назначать нового президента по хоккейным операциям пока не планируется.