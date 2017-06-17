Кессел: третий подряд Кубок Стэнли выиграть тяжело, но «Питтсбург» попробует

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел заявил, что его команда попробует вновь защитить чемпионский титул. В финале 2017 года «пингвины» обыграли «Нэшвилл Предаторз», завоевав второй Кубок Стэнли подряд.



«Ещё рано говорить о том, можем ли мы выиграть ещё. Но мы попробуем. Все знают, как сложно завоевать Кубок Стэнли, мы постараемся не останавливаться на достигнутом и выиграть ещё. Два трофея подряд — это уже круто. Сейчас мы отдохнём и посмотрим, что будет в следующем году», — сказал Кессел в эфире клубного телевидения.

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