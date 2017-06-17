Нападающий Попугаев: клуб НХЛ, который выберет меня на драфте, не разочаруется

Российский нападающий Никита Попугаев, который выступает в Западной хоккейной лиге (WHL), поделился ожиданиями от драфта НХЛ 2017 года, а также признался, что его кумиром является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. По рейтингам скаутов Попугаева могут выбрать на ближайшем драфте в первом раунде.

«Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт — непредсказуемое дело. А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве. Со мной прилетит вся семья. Понимаю, что от высоких номеров драфта всегда ждут большего. Но скажу точно: та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется!

Малкин — мой любимый игрок с самого детства. Часто смотрю его матчи, пытаюсь что-то перенять из его хоккея. Очень нравится его стиль. Я пока нигде не пересекался с Малкиным. Но очень бы хотелось. Болел за «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли. Порадовался, когда Евгений с партнёрами смогли победить «Нэшвилл», — приводит слова Попугаева официальный сайт НХЛ.