Обозреватель Sportsnet: «Флориде» нужно отпустить Ягра в другой клуб

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Люк Фокс прокомментировал переговоры «Флориды Пантерз» и 45-летнего нападающего Яромира Ягра, который после 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.



«Учитывая все изменения, которые произошли во «Флориде» в последнее время, пришла пора поблагодарить Ягра за работу и отпустить его. Пусть подпишется в другом клубе. Яромир – живая легенда, он должен играть в спецбригаде большинства и двух ведущих звеньях, а у «Пантерз» слишком много молодых хоккеистов, которым необходимо игровое время», — отметил Фокс.



Вместе с тем, генеральный менеджер «Пантерз» Дэйл Тэллон отметил, что на этой неделе у него были с Ягром «нормальные обсуждения», а решение относительно чеха будет принято после окончания драфта расширения.

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