Уилсон: мы на связи с Торнтоном и Марло, но есть другие ключевые контракты

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон рассказал о ходе переговоров по новым контрактам Джо Торнтона и Патрика Марло.



«У Торнтона всё очень хорошо. Он замечательно выглядит. Нет никаких сомнений, что он полностью восстановится к началу следующего сезона. Он уже тренируется. Это в его стиле. Ему нравится хоккей. Он каждый день приходит сюда. Что касается переговоров, то всё зависит, каким будет потолок зарплат. Есть другие ключевые контракты, которыми я также должен заниматься. Мы на связи с Торнтоном и Марло», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Торнтон и Марло ведут переговоры с «Сан-Хосе», но в приоритете другие игроки