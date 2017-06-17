Отец Малкина: маленький Женя спал с детской клюшкой под подушкой

Владимир Малкин, отец форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделился воспоминаниями о юных годах сына.



«На коньки я Женьку поставил в три года. Но даже когда Женя ещё не катался, уже было видно, что он хочет шайбу потрогать, перчатки надеть. А уж когда начал, готов был с коньками спать. А с его маленькой детской клюшкой под подушкой спал вообще обязательно. Всегда говорил: „Клюшечка! Клюшечка!“ В три, четыре, пять лет. И уже стало понятно, что хоккей — его дело.



Я в жизни больших успехов не достиг, был середнячком. Зато в сына себя вложил. Мы с женой отпраздновали свадьбу в 1984-м, а вскоре настали тяжёлые времена, приходилось всё время менять сферы деятельности. Зарплату не выдавали по несколько месяцев, а дети как раз росли. Как при этом удавалось Женю поднимать? Сложности были большие. Но он хорошо занимался, и ему стали платить стипендию. Это для семьи тоже была помощь. Тренер Сергей Витман „пробил“ ему стипендию. Сыну было всего 13 лет, но он уже приносил в семью деньги, нормальные для нашего города. Не все на заводе за месяц такую зарплату получали», — цитирует Владимира Малкина официальный сайт НХЛ.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.