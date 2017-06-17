Хеллберг: слышал, болельщиков «Куньлуня» просили не уходить после 1-го периода

Вратарь Магнус Хеллберг, который стал одним из новичков «Куньлунь Ред Стар», поделился впечатлениями от перехода.



«Слышал смешную историю про „Куньлунь“: в прошлом сезоне болельщикам нужно было говорить, что не нужно уходить после первого периода, поскольку они не знали, что команды после перерыва вернутся на лёд.



Я никогда не был в Китае раньше. Знаю, что в Китае искренне хотят развивать хоккей и готовы это делать. Должно пройти некоторое время, чтобы к команде полностью привыкли», — цитирует Хеллберга Hockey Sverige.