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Хеллберг: слышал, болельщиков «Куньлуня» просили не уходить после 1-го периода

17 июня 2017, суббота. 12:01. Хоккей

Вратарь Магнус Хеллберг, который стал одним из новичков «Куньлунь Ред Стар», поделился впечатлениями от перехода.

«Слышал смешную историю про „Куньлунь“: в прошлом сезоне болельщикам нужно было говорить, что не нужно уходить после первого периода, поскольку они не знали, что команды после перерыва вернутся на лёд.

Я никогда не был в Китае раньше. Знаю, что в Китае искренне хотят развивать хоккей и готовы это делать. Должно пройти некоторое время, чтобы к команде полностью привыкли», — цитирует Хеллберга Hockey Sverige.

Источник: Hockey Sverige Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар
Новости. Хоккей
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