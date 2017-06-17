Пресс-конференция игроков московского «Динамо» о ситуации в клубе

Игроки московского «Динамо» Александр Ерёменко, Алексей Терещенко, а также хоккеисты балашихинского «Динамо» Иван Бочаров, Андрей Бирюков и глава родительского комитета СДЮШОР «Динамо» имени Аркадия Чернышёва пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина расскажут о ситуации в клубе.
Напомним, совет директоров КХЛ одобрил заявку нового юридического лица ООО ХК «Динамо Москва», но игроки не согласны на переход в новую организацию, пока им не выплатят долги, накопившиеся по ходу прошлого сезона. Сумма задолженности перед хоккеистами, сотрудниками клуба и команд системы «Динамо» составляет 728 млн рублей.