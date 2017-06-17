Пресс-конференция игроков московского «Динамо» о ситуации в клубе

Игроки московского «Динамо» Александр Ерёменко, Алексей Терещенко, а также хоккеисты балашихинского «Динамо» Иван Бочаров, Андрей Бирюков и глава родительского комитета СДЮШОР «Динамо» имени Аркадия Чернышёва пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина расскажут о ситуации в клубе.



Напомним, совет директоров КХЛ одобрил заявку нового юридического лица ООО ХК «Динамо Москва», но игроки не согласны на переход в новую организацию, пока им не выплатят долги, накопившиеся по ходу прошлого сезона. Сумма задолженности перед хоккеистами, сотрудниками клуба и команд системы «Динамо» составляет 728 млн рублей.

«Динамо» допущено до участия в сезоне, а игроки команды готовят бойкот «Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18, игроки команды ждут погашения долгов, а «Кузня» подала документы в ВХЛ.