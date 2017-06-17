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Терещенко: нам непонятна позиция КХЛ, для нас это всё полный мрак

17 июня 2017, суббота. 14:06. Хоккей

Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг клуба.

«Звонил Чернышенко, ответила его секретарша, сказала, что у него очень плотный график, нет времени на разговор по телефону, не то чтобы встретиться, а с понедельника он в отпуске. Нам непонятна позиция лиги. Для нас это всё полный мрак. Что они хотят от нас? Они хотят вернуть нас, но без школы, без клуба МХЛ, для нас всё это непонятно. Мы вышли сюда, чтобы говорить от всей структуры клуба. Просим вас помочь нам, рассказать обществу, что происходит. Мы все едины. Нам звонят ребята, которые только подписали контракт и спрашивают, что им делать», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

Терещенко: на улице может оказаться вся структура «Динамо», более 1000 человек
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва Алексей Терещенко
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
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