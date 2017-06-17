Гончар: Малкину было тяжело в НХЛ после «Магнитки», где игроков во всём опекают

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился воспоминаниями о начале карьеры Евгения Малкина в составе «пингвинов».



Связывает нас многое. Помню, через что мне пришлось пройти, когда я приехал в НХЛ. Был один, и мне пришлось узнавать обо всем на собственном опыте и ошибках. Когда в Питтсбург приехал Евгений, вспомнил об этом. Тем более что знаю, как все устроено в Магнитогорске, поскольку выступал за «Металлург» во время локаута. Там хоккеистов во всем опекают, и Малкин жил в обстановке, когда ему самому не нужно было ничего решать. И для него без помощи на первых порах пришлось бы тяжело", — цитирует Гончара официальный сайт лиги.