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Сведберг: всё выглядит так, будто «Салават» выкупит контракт, но я хочу остаться

17 июня 2017, суббота. 14:46. Хоккей

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг поделился мнением об информации о том, что клуб выкупит его контракт.

«Всё выглядит так, как будто „Салават“ выкупит мой контракт. Пока ничего не решено, возможно, это банальные слухи. Тем не менее пока руководство этого не сделает, я остаюсь игроком уфимской команды. Хотел бы здесь остаться.

Второй сезон прошёл куда более сложно, чем первый. У меня был неудачный старт и ещё несколько слабых отрезков, хотя в концовке сезона я сумел собраться и показать хорошую игру. Я, как и вся команда, не добрался до прошлогоднего уровня», — приводит слова Сведберга Hockey Sverige.

«Салават Юлаев» расторгнет контракт с вратарём Никласом Сведбергом
Источник: Hockey Sverige Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Никлас Сведберг
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
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