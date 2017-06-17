Сведберг: всё выглядит так, будто «Салават» выкупит контракт, но я хочу остаться

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг поделился мнением об информации о том, что клуб выкупит его контракт.

«Всё выглядит так, как будто „Салават“ выкупит мой контракт. Пока ничего не решено, возможно, это банальные слухи. Тем не менее пока руководство этого не сделает, я остаюсь игроком уфимской команды. Хотел бы здесь остаться.



Второй сезон прошёл куда более сложно, чем первый. У меня был неудачный старт и ещё несколько слабых отрезков, хотя в концовке сезона я сумел собраться и показать хорошую игру. Я, как и вся команда, не добрался до прошлогоднего уровня», — приводит слова Сведберга Hockey Sverige.