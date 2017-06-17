Вестерлунд: «Салават» находится в поиске ещё одного защитника и нападающего

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о селекционных планах уфимской команды, отметив, что голкипер Никлас Сведберг, возможно, останется в клубе.



«Мы подыскиваем ещё одного нападающего и защитника, но, возможно, обойдёмся и без новых приобретений. По поводу голкипера Сведберга могу сказать, что у него есть варианты, в том числе и в Национальной хоккейной лиге, но также есть возможность того, что он продолжит выступать за „Салават“, — приводит слова Вестерлунда издание Ilta-Sanomat.

Сведберг: всё выглядит так, будто «Салават» выкупит контракт, но я хочу остаться