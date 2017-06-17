Давыдов: в словах игроков московского «Динамо» есть доля правды

Трёхкратный олимпийский чемпион вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал слова капитана команды Алексея Терещенко, согласно которым он не будет подписывать контракт с ООО ХК «Динамо Москва», пока старое юридическое лицо – АНО ОХК «Динамо Москва» — не выплатит игрокам долги по зарплате.



«Думаю, в данной ситуации игроки в чём-то правы. Они имеют право, чтобы им выплатили зарплату. Меня, к сожалению, не было на этой пресс-конференции, я не смог там выступить. Но считаю, что существуют две стороны, каждая из которых наполовину права, а на другую половину – нет. Доля правды в словах игроков есть», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.