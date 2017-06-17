Генменеджер «Миннесоты»: из-за драфта расширения иногда просыпаюсь по ночам

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер поделился мнением о защитной линии клуба в преддверии драфта расширения НХЛ.



«У защитной линии нашей команды отличная глубина, есть пять защитников крайне высокого класса, а также на подходе к основе несколько талантливых ребят. Нужно помнить об этом перед любыми сделками и ценить это.



Иногда просыпаюсь в три часа ночи из-за ситуаций с обменами и драфтом расширения. Приходится напоминать себе, что придётся потерять только одного игрока, и вновь ложиться спать», — цитирует Флетчера Sportsnet.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Западная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?