Голкипер «Баффало» Линус Улльмарк и его невеста поженились во вратарских масках

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк и его невеста Моа Викман провели церемонию бракосочетания во вратарских масках.



«Мистер и миссис Улльмарк. Она точно вратарь!» — прокомментировал фото Улльмарк.



23-летний шведский голкипер выступает за «клинков» уже два года, а на днях подписал с клубом новый двухлетний контракт. В 21 матче НХЛ он одержал восемь побед и показал процент отражённых бросков 91,3 и коэффициент надёжности 2,62.

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Вы можете посмотреть фото также в аккаунте Улльмарка в «Инстаграме».