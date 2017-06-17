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Голкипер «Баффало» Линус Улльмарк и его невеста поженились во вратарских масках

17 июня 2017, суббота. 20:09. Хоккей

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк и его невеста Моа Викман провели церемонию бракосочетания во вратарских масках.

«Мистер и миссис Улльмарк. Она точно вратарь!» — прокомментировал фото Улльмарк.

23-летний шведский голкипер выступает за «клинков» уже два года, а на днях подписал с клубом новый двухлетний контракт. В 21 матче НХЛ он одержал восемь побед и показал процент отражённых бросков 91,3 и коэффициент надёжности 2,62.

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Вы можете посмотреть фото также в аккаунте Улльмарка в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Баффало Сэйбрз Фото
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
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