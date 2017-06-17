«Коламбус» договорился с «Вегасом» о сделке, чтобы защитить нужных игроков

«Коламбус Блю Джекетс» пришёл к соглашению о сделке с «Вегас Голден Найтс», о которой будет объявлено во время драфта расширения.



Как сообщает The Columbus Dispatch, «Джекетс» пожертвуют выбором в первом раунде драфта НХЛ (общий 24-й номер) и проспектом (не Сонни Милано или Пьером Люк-Дюбуа), а «Вегас» выберет на драфте расширения Райана Мюррея, Мэтта Калверта или Уильяма Карлссона.



Таким образом, «Коламбус» защитит вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Джоша Андерсона, защитников Дэвида Савара и Джека Джонсона.