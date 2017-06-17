Защитник «Сан-Хосе» Мюллер перешёл в «Нью-Джерси»

«Сан-Хосе Шаркс» обменял защитника Мирко Мюллера и выбор в пятом раунде драфта-2017 (общий 143-й номер) в «Нью-Джерси Дэвилз», взамен получив право выбора во втором и четвёртом раунде (49-й и 123-й номер). Об этом сообщается на официальном сайте «дьяволов».



22-летний швейцарец выступал в системе «Шаркс» с тех пор, как был выбран на драфте 2013 года под общим 18-м номером. Последние три года он выступал как в НХЛ, так и в АХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл четыре матча в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка. В 62 играх АХЛ он отметился 20 (2+18) баллами за результативность.

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