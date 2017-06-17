Смит: «Калгари» вырос в команду уровня плей-офф, сделаю всё, чтобы помочь ей

Новичок «Калгари Флэймз» вратарь Майк Смит прокомментировал свой переход из «Аризоны Койотс».

«Я с радостью надену джерси «Калгари» в первый раз. Быть в «Флэймз»… Сейчас это звучит как что-то фантастическое. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь этой команде добиться успеха.



У этой команды большой потенциал. Мне пришлось много поиграть против них за последние шесть лет. Я наблюдал, как они растут и становятся командой уровня плей-офф», — приводятся слова Смита в официальном «твиттере» клуба.