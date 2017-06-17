Тренером вратарей «Каролины» стал Бэйлз, шесть лет работавший в «Питтсбурге»

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис объявил о назначении на должность тренера вратарей Майка Бэйлза.



45-летний специалист последние четыре года работал на аналогичной должности в «Питтсбург Пингвинз» и завоевал с командой два Кубка Стэнли (2016, 2017). Под его руководством голкиперы команды в последнем плей-офф показали совокупный процент отражённых бросков 92,9 и коэффициент надёжности 2,19. Ранее Бэйлз два года был тренером по развитию вратарей «пингвинов».



«Майк добился успеха как тренер вратарей с «Пингвинз», завоевав два Кубка Стэнли подряд. Мы уверены, что наши голкиперы и тренеры получат удовольствие от работы с ним. И невероятны рады, что он присоединился к нашей организации», — приводятся слова Фрэнсиса на официальном сайте клуба.

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