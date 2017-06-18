Сервисмен «Питтсбурга» привёз Кубок Стэнли больной раком девочке

Сервисмен «Питтсбург Пингвинз» Дэнни Крол привёз Кубок Стэнли домой к радиокомментатору Питтсбурга Колину Данлэпу. Его шестилетняя дочь Даррэн больна лейкемией.

В марте 2017 года владелец «Питтсбурга», легендарный канадский хоккеист Марио Лемье написал девочке письмо с пожеланиями выздоровления и отправил подарок. Ранее девочку поддержали и другие спортсмены города.

«Питтсбург» завоевал пятый в своей истории и второй подряд Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз».

Марио Лемье отправил больной раком девочке письмо со словами поддержки и подарок

Фото и видео можно посмотреть в «твиттере» Колина Данлэпа.