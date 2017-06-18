Бюджет рижского «Динамо» в сезоне-2017/18 сохранится на уровне € 11,5-12 млн

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что бюджет клуба в сезоне-2017/18 останется неизменным и составит € 11,5-12 млн. Источник финансирования неизменен — основной из них на протяжении этих лет был связан с российским концерном «Газпром». В прошлом поддержка осуществлялась со стороны немецкой компании WinGas, в следующем это будет Gazprom Export.

«Думаю, это обеспечит нам примерно 90 % бюджета. Мы горды тем, что такая большая компания нас поддерживает. Говорить о других потенциальных спонсорах трудно, поскольку они сразу видят, насколько большие суммы», — цитирует Савицкиса Delfi.lv.