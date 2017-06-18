Овечкин, Кузнецов и Орлов вошли в список защищённых игроков «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» предоставил в НХЛ список игроков, которые будут защищены на драфте расширения. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян. В список попали россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, у которых подходят к концу контракты, а также Александр Овечкин.



Вратарь Брэйден Холтби, защитники Дмитрий Орлов, Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, нападающие Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Драфт расширения, на котором «Вегас Голден Найтс» заберёт по одному незащищённому игроку из каждого клуба, состоится 21 июня.