Савицкис: хочу видеть в «Динамо» Р ту атмосферу, которую Хартли принёс в сборную

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился ожиданиями от работы Сандиса Озолиньша на посту главного тренера клуба, а также высказал мнение, что рижане не будут исключены из КХЛ в ближайшие годы.

«Мне импонировала мысль, что Сандис пришёл с мыслью стать когда-то главным. Он целеустремлённый. Я бы хотел больше видеть ту атмосферу, которую принёс Хартли в сборную — хорошую агрессию, жажду борьбы до последней секунды. Это всегда нравится и зрителям, это и будет главной задачей для тренерского штаба. Тем более, что в сборной было 19 игроков „Динамо“, так или иначе, связанных с „Динамо“. Надеюсь, что Озолиньш достаточно мотивированный тренер. Чтобы достичь определённых целей в играх с лучшими командами КХЛ необходима большая мотивация. А против суперклубов лиги у нас вообще только одно оружие — мотивация.



Руководство не будет делать скоропалительных выводов по работе тренерского штаба в случае неудачи. Мы семь раз отмерим, посмотрим и только тогда отрежем. А не как в некоторых клубах КХЛ, когда уже после первых неудач следует отставка тренера. Не хочу хвастать, но может быть, это наш балтийский, такой северный подход — без эмоций всё тщательно взвесить, обдумать и только тогда принять окончательное решение.



По основным восьми критериям мы находимся в середине таблицы, поэтому не станем следующими за исключенным новокузнецким „Металлургом“. В жизни так случается, что со временем надо выбросить из сумки тяжёлые камни, чтобы дальнейший путь стал легче», — цитирует Савицкиса Delfi.lv.