В НХЛ всупил в действие запрет на обмены, кроме обменов с «Вегасом»

В Национальной хоккейной лиге вступил в действие запрет на обмены между клубами перед драфтом расширения. Единственным клубом, с которым можно совершать обмены остаётся новичок лиги, – «Лас-Вегас». Запрет будет действовать до утра четверга (по североамериканскому восточному времени).

При этом новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» выступил с заявлением по поводу начала процесса драфта расширения. В нём говорится, что «Голден Найтс» намерены вести работу со всеми клубами по игрокам, которые не попали в список защищённых.

Клуб готов к переговорам о возможной компенсации и заключению сделок по поводу игроков, которых нынешние клубы хотели бы сохранить.