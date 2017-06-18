Нападающий Кердилес остаётся в «Анахайме»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» объявил о подписании нового контракта с форвардом Ником Кердилесом. Об этом информирует официальный сайт калифорнийского клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и является двусторонним. Зарплата игрока в НХЛ составит 650 тыс. долларов, в АХЛ – 70 тыс.



В сезоне-2016/17 23-летний нападающий провёл один матч за «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ. В четырёх матчах плей-офф на счету игрока один голевой пас.



Хоккеист выступал в АХЛ и набрал 15 (7+8) очков в 27 матчах за «Сан-Диего Гуллз». В восьми матчах плей-офф АХЛ на его счету восемь (4+4) очков.

Нападающий «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и пропустит три месяца