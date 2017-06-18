Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

По 21 июня подписывать свободных агентов в НХЛ может только «Лас-Вегас»

18 июня 2017, воскресенье. 09:45. Хоккей

В Национальной хоккейной лиге начал своё действие мораторий на подписания контрактов. Мораторий продлится до окончания драфта расширения, то есть до 21 июня.

Право подписания свободных агентов из числа тех игроков, кто не был защищён своими клубами, будет только у «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» не могут подписать более одного такого свободного агента из каждой команды НХЛ. Сделка будет засчитана в качестве выбора на драфте расширения.

Если «Золотые рыцари» подпишут игрока, который являлся ограниченно свободным агентом, то его старый клуб не сможет рассчитывать на полагающуюся в таком случае в обычной ситуации компенсацию.

В НХЛ всупил в действие запрет на обмены, кроме обменов с «Вегасом»
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
11:45 Хагелин: любой генменеджер хотел бы видеть Каллена в своей команде
11:19 Быков: в этом сезоне не смогу работать в КХЛ, смотрю на закулисную работу
10:53 Профсоюз и НХЛ работают над соглашением по выкупу контракта Депрэ
10:11 «Нэшвилл» защитил Ернкрока от драфта расширения и защитит ещё семь игроков
10:00 Веренски: я чувствую себя хорошо, катаюсь и работаю на льду
09:45 По 21 июня подписывать свободных агентов в НХЛ может только «Лас-Вегас»
09:30 Нападающий Кердилес остаётся в «Анахайме»
09:15 В НХЛ всупил в действие запрет на обмены, кроме обменов с «Вегасом»
09:00 «Калгари» защитил от драфта расширения 11 игроков, в том числе Годро и Монахана
09:00 «Лос-Анджелес» защитил 9 игроков, Браун и Габорик доступны для выбора «Вегасом»
08:45 Светлов: утратили традиции подготовки, молодёжь практически не тренируется
00:59 Савицкис: хочу видеть в «Динамо» Р ту атмосферу, которую Хартли принёс в сборную
00:58 Овечкин, Кузнецов и Орлов вошли в список защищённых игроков «Вашингтона»
00:40 «Сан-Хосе» подписал новые контракты с Карпентером, Хедом и Райаном
00:40 Бюджет рижского «Динамо» в сезоне-2017/18 сохранится на уровне € 11,5-12 млн
00:21 Нападающий «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и пропустит три месяца
00:21 Сервисмен «Питтсбурга» привёз кубок Стэнли больной раком девочке
17 июня 2017, суббота
23:58 Треливинг: Смит — лучший вариант для «Калгари», он может тащить команду на себе
23:41 Тренером вратарей «Каролины» стал Бэйлз, шесть лет работавший в «Питтсбурге»
22:58 Смит: «Калгари» вырос в команду уровня плей-офф, сделаю всё, чтобы помочь ей
22:27 Защитник «Сан-Хосе» Мюллер перешёл в «Нью-Джерси»
21:53 «Аризона» обменяла вратаря Смита в «Калгари» на Джонсона, Хики и выбор на драфте
21:53 «Коламбус» договорился с «Вегасом» о сделке, чтобы защитить нужных игроков
21:36 Агент Энстрёма: Тобиас сделал «Виннипегу» одолжение, но он не хочет в «Вегас»
20:59 «Аризона» близка к обмену вратаря Майка Смита в «Калгари»
20:56 «Монреаль» обменял защитника Больё в «Баффало» на выбор в третьем раунде драфта
20:33 Защитник «Виннипега» Тобиас Энстрём отказался от запрета на обмен
20:09 Голкипер «Баффало» Линус Улльмарк и его невеста поженились во вратарских масках
19:47 «Даллас» заключил однолетний контракт с защитником Байстрёмом
19:35 Армстронг: потеря нужных игроков — это цена включения в лигу нового клуба
18:54 Фишер: хоккей — важная часть моей жизни, но не единственная
18:29 Генменеджер «Миннесоты»: из-за драфта расширения иногда просыпаюсь по ночам
18:00 Давыдов: в словах игроков московского «Динамо» есть доля правды
17:43 Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей
17:19 Нойвирт: у моего возможного перехода в «Вегас» есть как плюсы, так и минусы
16:47 Вестерлунд: «Салават» находится в поиске ещё одного защитника и нападающего
16:31 Лоуз: на драфте «Вегас» рассмотрит не только игровые, но и человеческие качества
16:03 Армиа: игроки не могут влиять на драфт расширения, всё решают менеджеры
15:30 Защитник «Оттавы» Фанёф отказал клубу в просьбе исключить пункт запрета обмена
15:19 Макфи: «Вегас» просто планирует взять лучших игроков на драфте
14:46 Сведберг: всё выглядит так, будто «Салават» выкупит контракт, но я хочу остаться
14:17 Гончар: Малкину было тяжело в НХЛ после «Магнитки», где игроков во всём опекают
14:06 Терещенко: нам непонятна позиция КХЛ, для нас это всё полный мрак
13:57 Лазутина: спортсмены должны тренироваться, а не выходить на забастовку
13:34 Голкипер Ерёменко заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017