По 21 июня подписывать свободных агентов в НХЛ может только «Лас-Вегас»

В Национальной хоккейной лиге начал своё действие мораторий на подписания контрактов. Мораторий продлится до окончания драфта расширения, то есть до 21 июня.



Право подписания свободных агентов из числа тех игроков, кто не был защищён своими клубами, будет только у «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» не могут подписать более одного такого свободного агента из каждой команды НХЛ. Сделка будет засчитана в качестве выбора на драфте расширения.



Если «Золотые рыцари» подпишут игрока, который являлся ограниченно свободным агентом, то его старый клуб не сможет рассчитывать на полагающуюся в таком случае в обычной ситуации компенсацию.

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