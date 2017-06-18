Быков: в этом сезоне не смогу работать в КХЛ, смотрю на закулисную работу

Экс главный тренер ЦСКА, СКА, «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков рассказал, чем занимается в Швейцарии, и порассуждал на тему развития российского хоккея.

«Я не оторван от родины. Я каждый год бываю в России. Я в курсе всего того, что происходит в России. Встречаюсь и с тренерами, и с представителями других профессий. Есть много параллелей хоккея с другими видами деятельности. То есть, я веду достаточно активный образ жизни и без общения в Швейцарии не пропадаю. Я, кстати, закончил не только ленинградский Военный институт физической культуры, но и в Швейцарии хоккейные тренерские курсы, обучение на которых продолжалось пять лет. Они дали мне возможность обучаться по другим взглядам и методикам, общаться с другими тренерами, у которых можно перенять опыт.

В совете «Фрибура» восемь человек. Там есть как спортивная, так и экономическая составляющая. Я по большой части отвечаю за спортивную часть. Но когда нужно, встречаюсь со спонсорами, привлекаю потенциальных клиентов. В этом сезоне я действительно не смогу работать в КХЛ по личным причинам. Но мне сейчас интересно посмотреть, как проходит именно закулисная работа, чтобы вникнуть во все аспекты хоккейного хозяйства.

Для целостного развития нам надо переходить от слов к делу. У нас очень много слов, а дела мало. В первую очередь нам надо навести порядок в детско-юношеском спорте. Мы прикрываемся какими-то результатами юношеской сборной, молодёжной. А надо повышать общее качество, вкладывать средства, инновации, новые технологии и методики в развитие. Мы должны привносить в российский хоккей всё больше и больше новизны и опять же создавать везде конкуренцию. В КХЛ полноценной конкуренции нет. Почему? Мы недостаточно отладили всю структуру, вертикаль. Самый главный источник конкуренции мы не создали. Это фарм-клубы. Они должны быть более легализованными. У нас нет чемпионата фарм-клубов, а это проблема. Из-за отсутствия фарм-клубов у нас и нет конкуренции», — цитирует Быкова «БИЗНЕС Online».