Быков считает, что НХЛ своим решением по ОИ послала всех подальше

Экс главный тренер ЦСКА, СКА, «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков высказался о самостоятельной работе в КХЛ своего многолетнего ассистента Игоря Захаркина и прокомментировал отказ НХЛ отпускать своих игроков на ОИ-2018.

«У нас с Игорем общий взгляд на многие вещи. Но то, что у него образование выше, чем моё, однозначно. В Уфе было очень много травм в течение всего сезона, и это, на мой взгляд, дестабилизировало команду. Многие специалисты говорили, что «Салават» должен добиться результатов, но при этом закрывали глаза на то, что многие хоккеисты, особенно лидеры, находились в лазарете. Захаркин способен быть хорошим первым тренером. У Захаркина и Вайсфельда принципиально разные подходы в работе, что в итоге привело к конфликтной ситуации, которая могла усугубить то, что происходило в клубе. А если ты продолжаешь работать в конфликтной ситуации, то заведомо себя ставишь в позицию, что ты опять можешь проиграть. Поэтому Игорь сам ушёл из «Салавата», важно отметить, что его не выгоняли. Он не хотел работать вне комфортной ситуации. Это говорит о его джентльменском подходе, порядочности и интеллигентности. Я не удивлюсь, если с Игорем «Югра» выйдет в плей-офф в этом сезоне. У Игоря есть богатый опыт, знания и амбиции, а чтобы их реализовать, нужно будет учесть много факторов. Надеюсь, комплектование «Югры» будет уравновешенным.

Отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018? Я считаю, что это неуважение как к самим игрокам, так и ко всему хоккейному мировому сообществу. Эта лига проигнорировала всех. Своим отношением они просто всех послали подальше: идите вы все со своими Олимпиадами, мы тут делаем свою «игрушку» и зарабатываем на этом деньги. И всё, мы живём спокойно, весело и удобно. У нас, мол, все лучшие игроки, а то, что этих сильнейших хоккеистов по всему миру воспитывают другие страны, вкладывают в них деньги, любовь и заботу, им это по барабану. Возврата никакого от них нет», — цитирует Быкова «БИЗНЕС Online».