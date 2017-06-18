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Журналист CSN: «Бостон» должен избегать Ковальчука, есть лучшие варианты

18 июня 2017, воскресенье. 16:08. Хоккей

Журналист издания CSN Джо Хаггерти поделился мнением об интересе «Бостон Брюинз» к российскому нападающему Илье Ковальчуку, который может продолжить игровую карьеру за океаном.

«Нет никаких сомнений, что Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне НХЛ. Кто в здравом уме не хочет игрока, который в 34 года набрал 78 (32+46) в КХЛ и довёл „Нью-Джерси Дэвилз“ до финала в плей-офф в своём последнем сезоне в НХЛ? Он может легко вписаться в звено с Крейчи и Пастрняком, что будет отличным вариантом.

Проблема заключается в том, что Ковальчук потребует не меньше $ 6 млн зарплаты, а ещё большая проблема — он принадлежит „Дэвилз“. При таком раскладе „Бостону“ нужно держаться от россиянина подальше. За игроком обязательно выстроится очередь, и придётся очень хорошо поторговаться с „дьяволами“. „Бостону“ придётся потерять несколько драфт-пиков и талантливых молодых игроков, взамен приобретя хоккеиста, который с каждым годом будет медленнее. Нужно избегать такого расклада. Тот же Бэйкс уже не играет на том уровне, на котором он выступал за „Блюз“.

Считаю, что те же Габриэль Ландескуг или Мэтт Дюшейн будут куда более значимой целью для „Брюинз“. Если за них потребуют адекватную цену, это будет отличным выбором. „Бостону“ нужно стать быстрее на льду», — написал журналист в своей колонке.

Журналист Post-Dispatch: Ковальчук играл с Тарасенко, это плюс для «Сент-Луиса»
Источник: CSNNE Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Нью-Джерси Дэвилз ХК СКА Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
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