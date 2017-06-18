Николай Кулёмин принял участие в детском мастер-классе в Магнитогорске

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин провёл мастер-класс для детей в Магнитогорске, сообщает официальный «инстаграм» хоккеиста.



«Вчера я поучаствовал в мастер-классе, который проводился ФОКом «Умка». В июле будет мой официальный мастер-класс, который я буду проводить уже второй год подряд. В прошлом году был наш первый раз, надеюсь, все были довольны, но с каждым годом планирую совершенствовать программу. Нужно давать детям правильное развитие, навыки с самого начала. На одном мастер классе, конечно, очень сложно чему-то научить, поэтому в дальнейшем будем стараться делать эффективный летний лагерь для детей», — написал хоккеист.