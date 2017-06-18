«Баффало» не защитил Куликова, «Тампа» защитила Кучерова и Василевского

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения НХЛ-2017, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Баффало Сэйбрз»:



Тайлер Эннис, Маркус Фолиньо, Земгус Гиргенсонс, Эвандер Кейн, Райан О`Райлли, Кайл Окпосо, Джейк Маккейб, Расмус Ристолайнен. Клуб не стал защищать российского игрока Дмитрия Куликова.



«Тампа-Бэй»:



Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Райан Кэллахэн, Брейдон Коберн, Антон Строльман, Ондржей Палат, Виктор Хедман.