«Монреаль» не защитил российских игроков, в том числе и Радулова

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения НХЛ-2017, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Монреаль Канадиенс»:



Пол Бирон, Кэри Прайс, Джонатан Друен, Алекс Гальченюк, Брендан Галлахер, Макс Пачьоретти, Эндрю Шоу, Джорди Бенн, Джефф Питри, Ши Уэбер, Филипп Дано.



Российские игроки Александр Радулов, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров в список не вошли.



«Анахайм Дакс»:



Эндрю Кольяно, Райан Гецлаф, Райан Кеслер, Кори Перри, Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг, Антуан Верметт, Кевин Биекса, Кэм Фаулер, Хампус Линдхольм, Джон Гибсон.



«Бостон Брюинз»:



Дэвид Бэйкс, Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Брэд Маршан, Райли Нэш, Давид Пастрняк, Райан Спунер, Здено Хара, Тори Крюг, Кеван Миллер, Туукка Раск.