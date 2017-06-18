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«Монреаль» не защитил российских игроков, в том числе и Радулова

18 июня 2017, воскресенье. 17:51. Хоккей

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения НХЛ-2017, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.

«Монреаль Канадиенс»:

Пол Бирон, Кэри Прайс, Джонатан Друен, Алекс Гальченюк, Брендан Галлахер, Макс Пачьоретти, Эндрю Шоу, Джорди Бенн, Джефф Питри, Ши Уэбер, Филипп Дано.

Российские игроки Александр Радулов, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров в список не вошли.

«Анахайм Дакс»:

Эндрю Кольяно, Райан Гецлаф, Райан Кеслер, Кори Перри, Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг, Антуан Верметт, Кевин Биекса, Кэм Фаулер, Хампус Линдхольм, Джон Гибсон.

«Бостон Брюинз»:

Дэвид Бэйкс, Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Брэд Маршан, Райли Нэш, Давид Пастрняк, Райан Спунер, Здено Хара, Тори Крюг, Кеван Миллер, Туукка Раск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
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