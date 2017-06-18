«Коламбус» защитил Бобровского и Дубински

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Коламбус Блю Джекетс»:



Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински, Ник Фолиньо, Скотт Хартнелл, Бун Дженнер, Брэндон Саад, Александр Веннеберг, Сет Джонс, Райан Мюррей, Давид Савар, Сергей Бобровский.

13 игроков НХЛ, которые подпишут выгодные контракты этим летом Пастрняк – будущее «Бостона», Драйзайтль – первый помощник Макдэвида и другие хоккеисты, заслужившие выгодный контракт в это межсезонье.