Хаусли: когда смотрю на состав «Баффало», поражаюсь количеству талантов

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли поделился мнением о составе своей новой команды.



«Когда я смотрю на состав „Сэйбрз“, то просто поражаюсь, какое количество талантов будет у меня в наличии. В этом клубе меня ждет немало интригующих моментов. Осталось только разработать систему, которая будет работать для всех игроков. Но одно я знаю точно: мои ребята будут целиком и полностью нацелены на атаку, даже не сомневайтесь в этом», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хаусли: «Баффало» должен играть быстро, в атакующем стиле