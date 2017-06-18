Торторелла ведёт с «Коламбусом» переговоры о новом контракте

«Коламбус Блю Джекетс» намерен продлить контракт с главным тренером команды Джоном Тортореллой, информирует Sportsnet. Действующий контракт с тренером рассчитан ещё на один сезон.



«Торторелла вместе со своим тренерским штабом отлично поработал в прошедшем сезоне. В распоряжении команды находится множество отличных игроков и молодых талантов, и я рассчитываю, что тренер сможет вывести клуб на новый уровень. Надеюсь, что нам удастся договориться», — прокомментировал начало переговоров генеральный менеджер клуба Ярмо Кекеляйнен.