Сотрудник «Вегаса»: вероятность того, что молодой игрок сразу заиграет, невысока

Помощник директора по работе с игроками клуба «Вегас Голден Найтс» Боб Лоуз рассказал, что не ожидает, что игрок, выбранный в первом раунде, сразу заиграет в основном составе. «Рыцари» будут выбирать в первом раунде под шестым номером.



«Вероятность этого не очень высока. Кроме того, нам нужно сохранять спокойствие. Если мы будем торопиться или объявим: „Этот парень — наш первый номер, он сразу сможет заиграть“, — то это будет нечестно по отношению к хоккеисту и не лучшим образом скажется на бизнесе. Нам нужно создать сильную программу развития, придерживаться её и не обращать внимания на внешние факторы», — цитирует Лоуза официальный сайт НХЛ.

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