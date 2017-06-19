Генменеджер «Шаркс»: не забудем вклад Торнтона и Марло, но есть потолок зарплат

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал ход переговоров по новым контрактам с Джо Торнтоном и Патриком Марло. Клуб не застал защищать обоих форвардов перед драфтом расширения.



«Порой приходится принимать жёсткие решения. Мы безмерно уважаем и ценим их. Но есть потолок зарплат, и нам надо в него вписаться. Нам очень повезло, что у нас играли хоккеисты такого уровня. Мы никогда не забудем их вклад в историю клуба. Но нам приходится принимать решения в современных условиях, при нынешней системе, которая даёт результат. Они очень многое сделали для клуба, установили определённые стандарты. Мы работаем над этим вопросом и сделаем все, чтобы решение принесло пользу клубу. У них также есть выбор. Они знают, как мы к ним относимся. Мы не раскрываем подробности переговоров, но могу заверить, что они проходят с исключительным уважением друг к другу», — цитирует Уилсона официальный сайт лиги.

Уилсон: мы на связи с Торнтоном и Марло, но есть другие ключевые контракты