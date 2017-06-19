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«Сент-Луис» сохранил Тарасенко, но не защитил Якупова

19 июня 2017, понедельник. 05:30. Хоккей

Опубликованы списки хоккеистов, защищённых клубами НХЛ от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.

«Сент-Луис Блюз», в частности, внёс в список защищённых от драфта расширения игроков нападающего Владимира Тарасенко, а вот другой россиянин, Наиль Якупов, в этот перечень не попал. Это означает, что «Вегас» может забрать Якупова.

В лист защищённых хоккеистов «Блюз» попали: Джейк Аллен, Алекс Пьетранджело, Джоэл Эдмундсон, Джей Боумистер, Владимир Тарасенко, Александр Стин, Пол Штястны, Владимир Соботка, Джейден Шварц, Райан Ривз и Патрик Берглунд.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Владимир Тарасенко Наиль Якупов
Новости. Хоккей
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