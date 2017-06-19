Назаров: видим очень интенсивную конкуренцию в лагере «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о начале работы молодёжного тренировочного лагеря.

«Главная новость: соискатели на места в основном лагере «Нефтехимика», который откроется 3 июля в Нижнекамске, прибыли на сбор в отличной форме. Идёт интенсивный просмотр, хоккеисты работают с приличными нагрузками. Идёт и интенсивная теоретическая подготовка. В свободное от тренировок время игрокам предлагается просмотр нарезок лучших матчей последнего чемпионата мира. Тенденции современного хоккея сначала изучаются — а потом воплощаются на льду.

Профсоюз игроков и тренеров права участвовать в сборе тренерам команды КХЛ не предоставляет. До официального открытия тренировочных лагерей, то есть до 2-3 июля, тренеры не имеют права находиться на льду вместе со своими игроками. Также именно из-за договорённостей с профсоюзом у нас сейчас прежде всего просмотровый сбор — себя показывают хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах и претендуют на контракты полноценные, официальные.

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Мы видим очень серьёзную конкуренцию, замечаний ни к кому нет — только похвалы. Ну а из хоккеистов, известных массовому болельщику, отмечу экс-защитника, капитана «Донбасса» Пигановича, талантливого форварда Авцина, который, к сожалению, не очень вовремя уехал в систему «Монреаля» и потерял там несколько лет, а также нападающего Аркалова, который прошлый сезон провёл в «Медвешчаке». Все эти игроки делают заявку. Я прилечу в Нижнекамск в конце июня. Так что просмотр только начинается», — цитирует Назарова Russia-Hockey.